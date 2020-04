Eerder lieten we al weten dat de PlayStation 5 onthulling hoogstwaarschijnlijk in mei zal plaatsvinden. Dit op basis van iemand die dichtbij Sony en zijn plannen staat en dat aan VGC heeft laten weten. Nu voert het Officiële PlayStation Magazine dit gerucht weer op met een nieuwe teaser.

Het tijdschrift heeft via Twitter aangegeven dat ze in de juni editie van het tijdschrift met verschillende onthullingen zullen komen over PlayStation 5 games, en hoe ze spelen. De nieuwe editie van het tijdschrift zal op 2 juni in de winkels liggen.

Dat suggereert een eerdere onthulling van de console zelf, waarna het magazine vervolgens meer over de games gaat vertellen. Tenzij Sony besluit dat de informatie over de games al gedeeld kan worden, maar dat de console zelf nog in nevelen gehuld blijft; dat lijkt een onwaarschijnlijk scenario.

Daarnaast zitten we al een lange tijd te wachten, terwijl Microsoft inmiddels een hoop gedeeld heeft. Sony kan dus niet nog veel langer wachten. Wat eventueel ook kan is dat Sony State of Play gebruikt om zowel de console als de games te onthullen. Zodra we meer horen lees je het hier.