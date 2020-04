SnowRunner is vanaf vandaag verkrijgbaar in de winkel en natuurlijk de PlayStation Store. De release kan natuurlijk niet zonder launch trailer aan ons voorbij gaan en die willen we je niet onthouden. Net zoals de vorige trailer, is ook deze trailer de moeite waard.

Meer over de game in vergelijking met het vorige deel (MudRunner) vind je hier. Hoe SnowRunner ons bevalt, dat zal je morgen in onze review kunnen lezen, waarin we uitgebreid op deze nieuwe simulatiegame ingaan. Geniet in de tussentijd van de trailer.

De game aanschaffen kan je hier in de PlayStation Store doen voor €49,99.