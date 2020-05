De maand mei is niet de meest bijzondere maand als het op releases aankomt. We hadden natuurlijk The Last of Us: Part II om naar uit te kijken, maar die staat inmiddels voor juni gepland. Daarmee is de enige echt grote release van deze maand weggevallen, maar dat betekent niet dat er niks uitkomt.

De releaselijst is wat aan de korte kant, maar wekelijks komen er nieuwe games uit. Hierbij geldt dat dit de bekende releases zijn, maar dat zal nog iets toenemen met aanvullende releases. Daarvoor kan je bij onze wekelijkse PlayStation Store updates terecht.

Ook handig om te onthouden, de games kunnen nog verschuiven naar aanleiding van het coronavirus, niets is immers zeker op het moment.

Week van 1 mei

Arcade Spirits (PS4)

Week van 8 mei

John Wick Hex (PS4)

Void Bastards (PS4)

Week van 15 mei

Super Mega Baseball 3 (PS4)

Budget Cuts (PS VR)

Week van 22 mei

Golf With Your Friends (PS4)

Maneater (PS4)

The Wonderful 101: Remastered (PS4)

Monstrum (PS4)

The Persistence (PS4)

Week van 29 mei

Minecraft Dungeons (PS4)

Utawarerumono: Prelude to the Fallen (PS4/PS Vita)

Ga jij nog een game halen deze maand? Laat het hieronder weten!