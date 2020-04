Vraag jij je ook wel eens af wat er zou gebeuren als je twee verschillende game genres samenstampt? Dan kun je binnenkort je lol op, want ontwikkelaar Digital Continue heeft via Twitter aangekondigd dat hun nieuwste game – SuperMash – vanaf 8 mei verkrijgbaar is voor de PlayStation 4.

In SuperMash kun je namelijk twee tot zes genres combineren en remixen om zo steeds een uniek en onvoorspelbaar scenario te creëren. Denk hier bijvoorbeeld aan genres als platformers, JRPG’s en shoot ‘em ups. Natuurlijk is het ook mogelijk om je zogeheten Mashes te delen met je vrienden.

Beelden zeggen natuurlijk meer dan duizend woorden, daarom kun je hieronder de officiële trailer bekijken: