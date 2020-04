De Brothers in Arms-serie had een trouwe fanbase, maar na 2008 liet de reeks de consoles achter zich en kwamen er alleen games uit voor de mobiele markt. Veel gamers zien de franchise graag weer terugkeren, maar of Gearbox hier ooit nog gehoor aan gaat geven is nog in nevelen gehuld. De serie is echter nog niet vergeten, want er zit wel een tv-serie in de pijplijn.

De grote baas van Gearbox, Randy Pitchford, heeft tegenover The Hollywood Reporter laten weten dat de serie gebaseerd zal zijn op waargebeurde gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal gaat over acht soldaten die proberen hun kolonel te redden, die gevangen is genomen door de vijand om zo de plannen van D-Day in handen te krijgen.

De tv-serie staat op het moment nog in zijn kinderschoenen, want er is nog geen regisseur en er wordt nog gezocht naar een zender die het wil uitzenden. Wel zal Pitchford fungeren als executive producer en Scott Rosenbaum zal dienst doen als showrunner.