Altijd al de best geklede cowboy willen zijn? Dan is het misschien slim om snel weer in de wereld van Red Dead Online te stappen, want er is weer een reeks gelimiteerde kledingstukken beschikbaar in de Wheeler, Rawson & Co. Catalogue.

Het gaat hier om de Fanned Stovepipe Hat, Owanjila Hat, Benbow Jacket, Eberhart Coat, Concho Pants, Darned Stockings, Bowyer Boots en de Salter Shoes. Natuurlijk mogen een aantal XP-boosts niet ontbreken. Zo krijg je een 50% Role XP-boost bij alle (Legendary) Bounty Missions en Bounty Hunter Free Roam Events. Daarbij krijgen Collectors maar liefst tweemaal zoveel XP als zij een Collectible vinden.

Ten slotte zijn er ook een boel items afgeprijsd:

30% korting op alle revolvers

40% korting op Role Weapon Variants, de Bounty Wagon, Hunting Wagon en Role Camp Themes

70% korting op alle boots en skirts

80% korting op alle accessoires en Collector Maps

De items, XP-boosts en kortingen zijn beschikbaar tot 11 mei.