Afgelopen augustus verscheen Wreckfest in de winkelrekken en uiteindelijk waren we zeer te spreken over de beukende racer. Sindsdien heeft ontwikkelaar Bugbear Entertainment niet stilgezeten en zijn ze de game blijven ondersteunen met een reeks patches en uitbreidingen.

Daar heeft de Finse studio nu weer een schepje bovenop gedaan, want je kunt vanaf nu aan de slag met een nieuwe én gratis Tournament modus. Deze modus introduceert dagelijkse, wekelijks en maandelijkse challenges die ieder weer hun eigen beloningen hebben. Naar zeggen van de ontwikkelaar duren deze uitdagingen ongeveer 5 tot 10 minuten.

Door de uitdagingen te voltooien, verhoog je je zogeheten “fame” waar je weer exclusieve in-game items mee kunt verdienen zoals unieke voertuigen, skins en andere cosmetische items. Mocht je een DLC-auto nodig hebben voor één van de challenges, dan mag je deze zonder verdere kosten gebruiken.

Daarbij introduceert de Tournament modus vier nieuwe race modi, waar maandelijks nieuwe modi aan toegevoegd zullen worden:

Rumble Race: more or less a typical racing event on a track

Score Streak: derby mode, cause as much damage as possible to gain score

Rampage Rush Derby: Wreck as many as you can or as quickly as you can

Rampage Rush Race: Wreck as many as you can or as quickly as you can

Ten slotte is alweer het vijfde Car Pack verschenen. Het pakket heeft een prijskaartje van €3,99 en brengt drie “All-American icons” met zich mee: de Grand Duke, Wildking en Little Trasher. Mocht je de seizoenspas aangeschaft hebben, dan zullen deze racemonsters automatisch in je garage verschijnen.