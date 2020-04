Je hebt ongetwijfeld af en toe wel eens zin om een game te spelen waar je niet al teveel bij na hoeft te denken, maar waar je wel lekker je agressie in kwijt kunt. Het ziet er naar uit dat er een titel op komst is die aan deze omschrijving voldoet: Cubers: Arena.

In Cubers: Arena kan je alleen of met een vriend/vriendin je helemaal uitleven in een arena. De besturing is gemakkelijk om te leren, want het is hetzelfde als een twin-stick shooter, alleen heb je hier geen geweer in handen maar een zwaard.

Gaandeweg kan je verschillende wapens ontgrendelen en aangezien dit er meer dan honderd zijn, is er keuze genoeg. Buiten de campagne zijn er ook nog een viertal mini-games te spelen die voor wat variatie moeten zorgen. Deze zijn: Time attack, Defender, Sparring en Dodgeball.

Het is nog niet bekend wanneer Cubers: Arena uit zal komen, maar er is wel een trailer vrijgegeven en die kan je hieronder checken.