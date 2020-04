Wales Interactive kondigde in oktober 2018 Maid of Sker aan, maar liet ook weten dat deze titel pas in het derde kwartaal van 2019 zou verschijnen. Het is duidelijk dat deze ‘release window’ niet gehaald is, maar er is nu wel een exacte releasedatum bekend. Maid of Sker zal op 4 juni beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

Maid of Sker is een survival horror-game waarin je je geliefde probeert te redden en terecht komt in Hotel Sker. Hier dwalen de ‘quiet men’ rond en deze zal je koste wat het kost moeten ontwijken. Het is dus zaak om je ongezien door het hotel te begeven en alles goed te onderzoeken om informatie over je geliefde te vinden.

Het team dat voor het verhaal heeft gezorgd hebben ook SOMA en Don’t Knock Twice achter hun naam staan. Zij beloven een avontuur met thema’s als marteling, slavernij en het bovennatuurlijke.

Buiten het bekendmaken van de releasedatum van Maid of Sker is er ook een nieuwe trailer beschikbaar. Deze trailer kan je hieronder bekijken.