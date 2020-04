De maand april is bijna voorbij en PlayStation Plus abonnees hadden absoluut geen reden tot klagen met Uncharted 4: A Thief’s End en DiRT Rally 2.0. De titels voor mei zijn echter van een minder groot kaliber, maar daarom niet minder interessant.

Het gaat om Cities: Skylines en Farming Simulator 19 die je vanaf aanstaande dinsdag kosteloos kunt binnenhalen, mits je abonnee bent. Helaas dus geen Dying Light en Dark Souls Remastered, waarover een gerucht rond ging. Dat blijkt dus fake te zijn.

Geen PlayStation Plus abonnee? Weet dat je momenteel Uncharted: The Nathan Drake Collection, Journey en Pac-Man Championship gratis kunt verkrijgen in de PlayStation Store, dit als vriendelijk gebaar van Sony en Bandai Namco vanwege het coronavirus.