Eerder deze maand kwam Final Fantasy VII Remake uit, en zoals we natuurlijk al weten is dit slechts het eerste deel van een langere serie aan games.

Er werd echter nog niet bekendgemaakt hoeveel delen de Final Fantasy VII Remake zal tellen, noch wanneer het vervolg zal gaan uitkomen. Als het aan director Tetsuya Nomura ligt, zal dit wel zo snel mogelijk zijn.

“If we divide the story into large parts, it’ll take longer to make. If we divide it into more detailed smaller sections, then developing it will be faster. I hope to release the next one ASAP.”

Square Enix’ Yoshinori Kitase liet ons weten dat ze al een globaal idee hebben van hoe het verhaal zich zal ontwikkelen, maar dat ook binnen de studio zelf nog niet bekend is om hoeveel delen het zal gaan en op welke termijn deze precies worden uitgebracht.

“We have a general idea of how the story will play out, but we haven’t decided exactly [how many parts], nor can we confirm anything. There’s speculation that it will be three parts, but we’re just doing things one step at a time.”