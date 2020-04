De bedoeling was dat de Greymoor uitbreiding voor The Elder Scrolls Online na kort uitstel vorige week zou verschijnen, maar dat is overduidelijk niet gelukt. Bethesda heeft nu opheldering gegeven door een nieuwe releasedatum aan te kondigen: 26 mei en 9 juni.

Op 26 mei verschijnt de uitbreiding eerst voor de pc en Mac en dan op 9 juni zijn de consoles aan de beurt. Wel is de update inmiddels live op de testservers, dus als je daar toegang toe hebt kun je alvast op ontdekkingstocht gaan. De reden voor het uitstel mag overigens geen verrassing zijn: corona.

We are confident that we will be able to launch Tuesday, May 26th on PC / Mac and Tuesday, June 9th on Xbox One and PlayStation 4. This of course could change if something happens outside of our control. Remember, we haven’t launched a major The Elder Scrolls Online update while working remotely before, and unforeseen problems can and do crop up.