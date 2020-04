Indien je het eerste seizoen van The Witcher op Netflix nog niet gezien zou hebben, dan is nu hét ideale moment om daar even werk van te maken. Alhoewel het zeker niet perfect was, wist het eerste seizoen toch zeker te amuseren en ons warm te maken voor meer Witcher op onze schermen. Ook showrunner Lauren S. Hissrich is enthousiast over het tweede seizoen en geeft alvast een kleine teaser op haar Twitteraccount.

De kans bestaat dat je, ook al heb je het eerste seizoen gezien, niet meer weet wie Cahir en Fringilla precies zijn. Ergens wel logisch, want beide personages kregen tot nu toe nog niet echt veel schijnwerpers op zich gericht. Daar zou volgend seizoen dus verandering in moeten komen, want zowel de brutale ridder uit het leger van Nilfgaard als de sluwe tovenares die aan zijn zijde staat, zullen in de toekomst beter uitgewerkt worden.

Het tweede seizoen van The Witcher zou normaal gezien in 2021 moeten uitkomen, maar gezien de huidige situatie liggen de opnames momenteel stil. Schrik dus niet als we volgend jaar dan toch niet kunnen terugkeren naar de fantastische wereld van Geralt en co.