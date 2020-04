Maandag maakte Sony bekend dat The Last of Us: Part II een nieuwe releasedatum heeft gekregen, meer bepaald op 19 juni. Hoogstwaarschijnlijk was dit ook de reden waarom de release van Ghost of Tsushima wat werd uitgesteld.

Ontwikkelaar Sucker Punch werd door de huidige omstandigheden echter niet ontmoedigd en zette daarom het onderstaande bericht online om ons even een update te geven over de huidige stand van zaken:

“There are a few finishing touches to apply and bugs to squash – so we’ll put these extra couple weeks to good use. We hope you all are staying safe. We can’t wait for you to play, and we’ll have many more details on gameplay to share very soon!”

Thuis moeten werken aan een game brengt logischerwijs wat moeilijkheden met zich mee, maar de ontwikkelaar lijkt toch positief dat de korte vertraging die de game oploopt uiteindelijk positief zal uitdraaien.

We mogen Ghost of Tsushima nu dus verwachten op 17 juli 2020 en zeer binnenkort gaan we er meer van zien, zo belooft de ontwikkelaar.