Het was al een hele tijd bekend dat Destroy All Humans! een terugkeer zou maken op de PlayStation 4, dit nadat details hieromtrent opdoken terug in 2016. De officiële aankondiging bleef nog een aantal jaren uit, maar in 2019 liet THQ Nordic weten dat de informatie inderdaad kloppend was.

Zij kondigden de Destroy All Humans! remake aan en ondertussen is ook de releasedatum bekendgemaakt middels een nieuwe trailer. Vanaf 28 juli kun je de game aanschaffen voor een prijs van €39,99. De echte fans kunnen zich tegoed doen aan de vrij prijzige Collector’s Editions, die eerder al aangekondigd werden.