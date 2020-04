De Battle on Scarif update voor Star Wars Battlefront II heeft te maken gehad met vertraging vanwege het coronavirus, maar zal vandaag dan toch verschijnen. Om deze release extra onder de aandacht te brengen, heeft DICE een nieuwe trailer uitgebracht.

Daarbij heeft de ontwikkelaar ook aangekondigd dat dit de laatste gratis update voor de game is. Dat betekent dat ook de ondersteuning voor deze game ten einde komt, hetzelfde is het geval met Battlefield V later deze zomer. De reden dat de ondersteuning qua content stopt is omdat DICE zich op nieuwe projecten gaat richten.

De Battle on Scarif update brengt nieuwe locaties, cosmetische content, outfits en meer. Spelers van de game hebben dus weer genoeg om mee aan de slag te gaan.