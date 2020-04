Vorige week kon je bij ons de review van Moving Out al lezen, waarin mijn collega Nico de game tot in de kleine details onder handen nam. Hij bestempelde het met een prima score en dat terwijl de game nog niet officieel uit was.

Ondertussen is de game verschenen en dat wordt gevierd met een launch trailer, die je hieronder kunt bekijken. Als je samenwerkt gaat er veel goed, maar zoals ook wel te zien is kan er ook van alles fout gaan als je dat niet doet!