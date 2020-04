Ubisoft werkt aan een nieuwe Assassin’s Creed en na veel geruchten en gelekte informatie is het vandaag eindelijk zo ver. Ubisoft onthult middels een livestream op dit moment de setting van de nieuwste telg in de populaire franchise.

Ze doen dit middels een livestream die om 14:00 uur begonnen is en die volg je natuurlijk hier live op PSX-Sense. We weten net zo weinig als jij, dus check de stream hieronder en laat je informeren. Alle details zullen we straks ook apart in een nieuwsbericht verwerken.