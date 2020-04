De Sonic-film die in februari in de Nederlandse bioscopen te zien was was erg succesvol, dus lijkt een tweede deel een logische stap. De regisseur van de film, Jeff Fowler, heeft aan USA Today laten weten dat er echter nog geen plannen zijn voor een nieuw deel.

Voorlopig zal Sonic dus niet op het witte doek te zien zijn, maar dat doet Fowler er niet van weerhouden om na te denken over hoe een eventueel vervolg eruit zou kunnen zien. De regisseur ziet een tweede deel in ieder geval wel zitten, want er zijn volgens hem nog genoeg verhalen te vertellen over de blauwe egel.

“There’s so many great characters to bring in and just more stories to tell, [but] nothing would bring me more happiness than getting another shot with these characters and to tell more stories. We’d love to do more with the Sonic cinematic universe.”