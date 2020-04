Het is alweer even geleden toen PlayStation Trophies voor het eerst het levenslicht zagen, in 2008 was Super Stardust HD de eerste game die de felbegeerde trofeeën ondersteunde. Nu, ruim twaalf jaar later, mag PlayStation een nieuwe mijlpaal markeren. Volgens TrueTrophies zijn er nu namelijk 10.000 games die Trophies ondersteunen.

Daarom heeft TrueTrophies ook een reeks met leuke statistieken voor ons beschreven: ongeveer 57% van alle Trophies komen uit PlayStation 4 games. Het restant is onderverdeeld in PlayStation 3 (26%) en PlayStation Vita games (17%). Horizon: Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man, Uncharted 4: A Thief’s End en God of War staan in de top 5 van meest gespeelde games.

Call of Duty is veruit de meest populaire serie, met meer dan 1000 Trophies, verspreid over vijftien verschillende titels. Mocht je alle Trophies willen verzamelen, dan kijk je uiteindelijk naar een prijzenkast waar bijna 300.000 bokaaltjes in komen te staan.