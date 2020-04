Vond je Beat Saber en Superhot VR gave games? Dan kun je aanstaande zomer je lol op, want dan verschijnt Pistol Whip voor PlayStation VR. De ritmische actiegame, die ontwikkeld wordt door Cloudhead Games, plaatst je in de schoenen van een naamloze actie-held en je moet op het ritme van de muziek de verschillende uitdagingen en vijanden verslaan.

De studio haalt hiervoor inspiratie uit films als John Wick en Equilibrium, en is naar zeggen van de ontwikkelaars “easy to play, hard to master”. Pistol Whip moet deze zomer verschijnen, maar een exacte releasedatum of prijs zijn nog niet bekend. Natuurlijk kun je hieronder de teaser trailer bekijken: