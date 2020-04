Het is nog steeds wachten op de officiële onthulling van de PlayStation 5, maar er doen al verschillende geruchten de ronde over wanneer dit zal plaatsvinden. Jeffrey Grubb van GamesBeat doet ook een duit in het zakje, want volgens hem zal er op 4 juni een presentatie plaatsvinden.

Dit laat de journalist op ResetEra weten, maar er staat niet bij waarop dit gebaseerd is. Andere geruchten gaven aan dat de onthulling van de PlayStation 5 in mei zal plaatsvinden, maar Grubb heeft het zeer regelmatig bij het goede eind als het om ‘voorspellingen’ gaat.

De redacteur van GamesBeat laat verder weten dat Sony nog druk bezig is met deze presentatie. Hierdoor zou het kunnen zijn dat de onthulling nog wat verschoven wordt.