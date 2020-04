De PlayStation Store deal van de week is een tijd afwezig geweest, maar is nu weer terug. Met deze nieuwe deal krijg je korting op FIFA 20, die nu erg aantrekkelijke geprijsd is. Normaal kost de game €69,99. Nu schaf je FIFA 20 voor slechts €19,59 aan, wat een korting van meer dan €50,- is.

Je kan voor de deal hier in de PlayStation Store terecht. Twijfel je nog over een aanschaf? Dan kan je op dezelfde pagina een demo van FIFA 20 downloaden en anders verwijzen we je graag naar onze review van de footie.