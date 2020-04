Sony heeft – in navolging op de nieuwe releasedatum – bekendgemaakt hoeveel ruimte Naughty Dog’s nieuwste game straks in beslag gaat nemen op je PlayStation 4. De game vraagt je om maar liefst 100GB vrij te maken op je harde schijf, dus het is misschien verstandig om tegen die tijd wat ruimte vrij te maken, mocht je de game gaan halen.

Ten slotte is het vanaf nu ook weer mogelijk om de game te pre-orderen in de PlayStation Store, daarvoor kun je hier terecht. The Last of Us: Part II verschijnt op 19 juni exclusief voor de PlayStation 4.