DICE liet vorige week weten dat Battlefield V deze zomer nog één laatste update krijgt en dan is het gedaan wat betreft de content ondersteuning voor deze titel. Met de release van The Battle of Scarif voor Star Wars Battlefront II komt er ook een einde aan de content ondersteuning voor die game.

DICE is dus de bestaande games aan het afsluiten, zodat de capaciteit op andere projecten gezet kan worden. Dit zal Battlefield 6 zijn, hoewel dat geen verrassing is. De game werd eerder immers al aangekondigd voor een release eind 2021.

Hieronder de volledige verklaring van DICE die werd gedeeld met VGC:

The team at DICE is working on the standalone Battlefield V update releasing this summer, and continuing their work on delivering Community Games.

While the studio’s vision for Star Wars Battlefront II is now complete with this week’s The Battle on Scarif Update, the servers, in-game challenges, recurring events and game support will continue as the game lives on with players and the community. We’re looking forward to hearing players’ stories for both games, for years to come.

Longer term, the studio is focused on the future of Battlefield that we’ll be bringing to players in 2021.