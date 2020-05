Special: Fallout 76 Wastelanders – Na wat uitstel is hier dan eindelijk dé update waar zowat elke Fallout 76 speler op zat te wachten, de zogenoemde Wastelanders update. Een flinke update ook nog eens, maar met een reden. Deze update zorgt er namelijk voor dat er een cruciaal element van Fallout-games wordt toegevoegd aan het wat middelmatige Fallout 76, namelijk NPC’s. De leegte van Appalachia wordt eindelijk gevuld wat voor de eenzame speler wat leven in de wereld zou moeten brengen. Een goed moment dus om even terug te blikken op wat wij bij de release allemaal op Fallout 76 aan te merken hadden en in hoeverre dit nu is opgelost.

Een kleine opfrisser

Mocht je liever een grote opfrisser hebben, dan lees je het beste onze review er nog even op na. Heb je haast, dan lees je hier in het kort waar wij destijds voornamelijk over struikelden. Allereerst was Fallout 76 in je eentje gewoon niet zo leuk. De afwezigheid van NPC’s om mee te praten zorgde er voor dat Appalachia gewoon heel erg leeg aanvoelde. Er liepen wel andere spelers rond, maar ook dit was per server best beperkt. Zo kon je ooit kilometers afleggen zonder iemand tegen te komen. Fallout 76 wist wat dat betreft wel een post-apocalyptische sfeer neer te zetten, maar niet de sfeer waar we op gerekend hadden bij de naam Fallout. We zijn nu eenmaal wel wat gewend van de serie.

Ook waren we niet te spreken over het technische aspect bij de release. We hadden erg veel last van framerate problemen, iets wat met de inmiddels toch wel oude Creation Engine van Bethesda eigenlijk niet zou moeten kunnen. En natuurlijk hét ding waar de titels van Bethesda Game Studios om bekend staan: bugs. En veel. Nu zijn de dingen die wij in deze paragraaf opnoemen door de tijd heen wel gepatched door Bethesda en we werden dus aangenaam verrast toen we deze game na lange tijd weer eens opstartte. Veel dingen zijn opgelost, maar zeker nog niet alles.

Een nieuw begin

Onze oude Vault Dweller stond nog paraat om op pad te gaan, maar we besloten met een schone lij te beginnen en eens te kijken hoe je nu als nieuwe speler de wereld van Appalachia zult betreden. Zodra we Vault 76 verlaten zien we gelijk resultaat. Er staan twee NPC’s buiten de Vault te wachten die eigenlijk entree tot de Vault proberen te krijgen om deze nog te plunderen voor waardevolle spullen. Nu zien we gelijk weer dingen die we van Fallout gewend zijn. We kunnen ze de waarheid vertellen, dat de Vault helemaal leeg is, of we liegen glashard om zo nog wat spullen van deze al arme mensen af te troggelen.

Gaandeweg vinden we een kroeg genaamd The Wayward die wordt lastiggevallen door een gang. De eigenaresse, Duchess, vraagt ons of wij haar daarmee kunnen helpen. Wanneer we deze verhaallijn volgen, krijgen we zowaar het echte Fallout gevoel dat we al die tijd hebben gemist. We komen andere mensen tegen in de eens zo lege wereld die ons verder kunnen helpen om deze bandieten uit te schakelen. Dit kan natuurlijk goedschiks, maar ook kwaadschiks. Veel van deze mensen hanteren natuurlijk een “voor wat, hoort wat” ideologie, maar daar is natuurlijk ook een veel makkelijkere manier voor die je in sommige gevallen slechts één kogel hoeft te kosten… De keuze is aan jou.

Dit beïnvloed wel weer het coöp element van Fallout 76. Op dit soort momenten kan je namelijk niet samen met iemand deze beslissing nemen. Je kan jouw vriend wel helpen op dit stuk, maar hij maakt de cruciale keuzes. Vervolgens mag jij zelf weer apart naar binnen om deze keuze opnieuw te maken met eventuele ondersteuning van jouw vriend. Enerzijds begrijpen we dit. Jij zal echt niet altijd dezelfde keuze willen maken als jouw vriend, maar anderzijds is het natuurlijk hilarisch om diep in gesprek te zijn met zo’n NPC om te krijgen wat jij wil en middenin het gesprek plots zijn hoofd van zijn romp te zien verdwijnen. Bethesda heeft inmiddels al aangegeven dat meer mensen deze klacht hebben en probeert hier een passende oplossing voor te vinden.

Verdere ontwikkelingen

Hetgeen wat we net benoemden is echter pas de kers op de taart. We krijgen ook te maken met twee facties genaamd de Settlers en de Raiders, die beiden op zoek zijn naar hetzelfde: een verloren goudvoorraad uit Fort Knox. Hier gaat voor jou als speler ook weer een keuze mee gepaard. Bij wie zal jij je aansluiten? Naast alle nieuwe verhalen is het originele verhaal vrij intact gebleven. Nog steeds ben jij opzoek naar de Overseer van Vault 76 en dus zoek je ook naar de diverse tapes die verspreid liggen door de wereld heen. De verhalen zijn echter wel goed met elkaar vermengd, zo zullen sommige NPC’s jou kunnen helpen met jouw zoektocht naar de Overseer.

Fallout 76 heeft ook technisch grote sprongen vooruit gemaakt. Veel van de problemen die we de weken na de release zagen zijn inmiddels opgelost. De framerate is nu grotendeels stabiel, vijanden glitchen niet meer zo makkelijk door voorwerpen in de wereld heen en het lijkt zelfs allemaal iets mooier geworden. De uitspraken van Todd Howard in 2018 worden zowaar waargemaakt met de Wastelanders update, want er lijkt nu veel meer detail aanwezig te zijn. Dit kan natuurlijk ook samenhangen met de toevoeging van enkele gebouwen en settlements, die bewoond zijn en de wereld sowieso al levendiger maken. Begrijp ons niet verkeerd, Fallout 76 heeft nog steeds wel wat mankementen, maar het is in ieder geval al stukken beter dan voorheen.

De eerste zullen de laatste zijn

Met al deze nieuwe content leek het Bethesda ook een goed idee om ons eens een kijkje te laten nemen naar wat Fallout 1st te bieden heeft. Een private server met enkel en alleen jouw vrienden klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Van wat wij hebben gezien werkte dit nu in ieder geval naar behoren, in tegenstelling tot eerdere geluiden vanuit de community. Het is fijn om in alle rust aan jouw C.A.M.P. te kunnen werken, maar het is het wat ons betreft toch niet helemaal waard. De huidige prijs voor een Fallout 1st abonnement blijft € 15,- per maand of € 120,- voor een jaar. Naar onze mening té veel geld voor wat het te bieden heeft.

Springt boven de middenmoot uit

Fallout 76 zal met deze update de boeken in gaan als een typisch voorbeeld van een “launch-gone-wrong”. Daarmee willen we niet stellen dat het nu een geweldige game is, maar het is zeker voor Fallout-fans nu wel echt de moeite waard om Appalachia (opnieuw) een kans te geven. Games zoals No Man’s Sky en Final Fantasy XIV hebben het al eerder bewezen, maar het is mogelijk om een game alsnog goed te maken. En natuurlijk moet die content dan gratis zijn. Het heeft misschien even geduurd, maar we hebben nu alsnog een game die de naam Fallout op z’n minst waardig is. Het komt nog niet in de buurt van bijvoorbeeld Fallout 4, maar als we nu een cijfer op Fallout 76 moesten plakken was dat in ieder geval een welverdiende voldoende geweest.