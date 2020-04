Dying Light verscheen ruim vijf jaar geleden en de ondersteuning is uitstekend geweest. Zelfs begin dit jaar werd er nog plots een nieuwe moeilijkheidsgraad aan de game toegevoegd. Techland heeft Dying Light 2 helaas moeten uitstellen, maar het origineel wordt niet vergeten. Dat blijkt wel uit de nieuw aangekondigde uitbreiding voor de game.

Wat voor uitbreiding het precies gaat worden, is nog niet helemaal duidelijk. De teaser geeft te weinig concrete informatie behalve de naam van de uitbreiding. De ‘Hellraid’ uitbreiding verschijnt in de zomer, maar een releasedatum is nog niet bekend. Dat Techland de game nog steeds voorziet van nieuwe content mag gewaardeerd worden.

Hieronder kan je de teaser trailer van de Hellraid uitbreiding bekijken.

When Hell freezes over? More like this summer!

Dying Light – Hellraid DLC is coming soon to PC, PS4, and Xbox One.

Stay tuned for more! pic.twitter.com/hoHoHDG2T3

— Dying Light (@DyingLightGame) April 29, 2020