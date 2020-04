Nu de E3 dit jaar gecanceld is, laat deze een behoorlijk grote leegte na. Meerdere websites hebben ondertussen al geprobeerd om voor opvulling te zorgen. In juni komt GamesRadar bijvoorbeeld met de ‘Future Games Show‘ aanzetten, terwijl IGN in dezelfde periode zal uitpakken met ‘Summer of Gaming’. GameSpot kan uiteraard niet achterblijven en kondigt nu ook een eigen showcase aan, met de tot de verbeelding sprekende titel ‘Play For All’.

Op dit platform zullen veel uitgevers – waaronder CD Projekt Red, Bandai Namco en Square Enix – met de nodige onthullingen op de proppen komen. Zo blijft ook in deze rare tijden geen enkele gamer in de kou staan. Al is dit misschien een beetje veel van het goede. Met reeds drie afzonderlijke gameshows in de pijpleiding, wordt het wellicht moeilijk om door de bomen het bos nog te zien, zeker wanneer de shows in kwestie elkaar voor de voeten gaan lopen.