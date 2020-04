Assassin’s Creed: Valhalla is de nieuwste telg in de franchise die naar verwachting eind dit jaar uitkomt. Ubisoft had gisteren een ontzettend lange livestream, waar artwork voor de game op gemaakt werd die langzaam maar zeker meer details van de setting prijsgaf.

Een ongebruikelijke manier om je game aan te kondigen, maar wel origineel. Hoewel de stream wel érg lang duurde. Het resultaat is de mooie afbeelding hierboven, maar veel wijzer zijn we verder nog niet geworden. Gelukkig zullen we vanmiddag om vijf uur meer weten.

Ubisoft heeft aangekondigd dat ze om 17:00 uur met een onthullingstrailer komen, die cinematisch ingericht is. Dus of we ook daadwerkelijke gameplay te zien krijgen valt te betwijfelen. Stay tuned!