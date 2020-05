De naam ‘Port Royale’ zal fans van business simulators vast bekend in de oren klinken. In het vierde deel bepalen Nederland, Spanje, Engeland en Frankrijk op gewelddadige wijze wie heerser wordt over de Caraïben uit de zeventiende eeuw. Dit doen ze onder andere met turn-based naval combat, een nieuwe toevoeging aan de franchise.

Als deze korte uiteenzetting je interesse wekt, raden we je aan om 25 september in je agenda te noteren. Op die dag verschijnt Port Royale 4 namelijk voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Pc-eigenaars kunnen tevens van een beta genieten; wie de console prefereert, kan met de onderstaande trailer tijdelijk zijn honger stillen.