Na afloop van de livestream gisterenavond werd bekend dat de nieuwste game in de Assassin’s Creed franchise de subtitel ‘Valhalla’ heeft. Daarmee is het zeker dat de game zich in de tijd van Vikingen afspeelt en nu krijgen we de game voor het eerst te zien.

Ubisoft heeft zojuist de onthullingstrailer online gezet en die kan je hieronder bekijken. Assassin’s Creed: Valhalla zal dit najaar verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia en pc. Hieronder aanvullende informatie.