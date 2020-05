Vanaf morgen kunnen PlayStation Plus abonnees met Cities: Skylines en Farming Simulator 19 aan de slag. Twee leuke titels om eens uit te proberen, maar wel games van een minder groot kaliber als wat er in april in de line-up zat: Uncharted 4: A Thief’s End en DiRT Rally 2.0.

Mocht je die games nog niet gedownload hebben of in je downloadlijst hebben gezet, via deze weg een vriendelijke herinnering. Je hebt nog tot morgen rond het middaguur om je gratis games te claimen, anders vis je naast het net.

Uncharted 4: A Thief’s End kun je hier vinden en DiRT Rally 2.0 hier.