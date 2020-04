Zandvoort is terug op de Formule 1 kalender en dat betekent ook dat de baan in de nieuwste game verwerkt zal zitten. Hoewel het seizoen nog niet van start is gegaan vanwege het coronavirus, verschijnt F1 2020 wel gewoon op de geplande releasedatum: 10 juli 2020.

Onlangs werd de game officieel aangekondigd en vandaag krijgen we meer van de nieuwe racer te zien. Zandvoort mag het spits afbijten in een nieuwe gameplay trailer, waarin je het vernieuwde circuit gelijk goed te zien krijgt.