Het gebeurt wel vaker dat er een game opduikt op een website van een beoordelingsinstantie. Dit voordat de game in kwestie is aangekondigd. Ook nu weer, ditmaal op de website van PEGI en het betreffen titels waar velen van op zullen kijken.

Het gaat om de eerste twee Grand Theft Auto-games. Nu is het niet vreemd dat deze opnieuw uitkomen, want er komen wel meer remasters of remakes uit. Wat wel vreemd is, is het platform waarop deze titels verschijnen: de PlayStation 3.

De voorganger van de PlayStation 4 is al een aantal jaartjes dood en begraven, dus wat is er hier aan de hand? Gaat het om een typfout van PEGI of komen deze games daadwerkelijk naar de PS3?

Bij de releasedatum staat 30 april, maar we hebben even gecheckt: de games zijn (nog) niet verkrijgbaar in de PlayStation Store. Zodra we meer horen laten we het weten.