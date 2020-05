Dit najaar zal Assassin’s Creed: Valhalla verschijnen en die brengt de franchise naar het noorden van onze planeet. De trailer waarmee de game uit de doeken werd gedaan was erg indrukwekkend en als je die gemist hebt, dan kan je hier terecht.

Ubisoft brengt deze game vanzelfsprekend in verschillende edities uit en daar heeft de uitgever nu ook de details van bekendgemaakt. Er verschijnen naast een standaard editie nog drie duurdere edities, elke met extra content.

Gold Edition

Exemplaar van Assassin’s Creed: Valhalla

Season Pass

Ultimate Edition

Exemplaar van Assassin’s Creed: Valhalla

Season Pass

Ultimate Pack: Berserker Gear Pack, Berserker Settlement Pack, Berserker Longschip Pack

Set van Runes om de wapens/uitrusting te verbeteren

Collector’s Edition

Exemplaar van Assassin’s Creed: Valhalla

Season Pass

Ultimate Pack: Berserker Gear Pack, Berserker Settlement Pack, Berserker Longschip Pack

Figurine van Eivor en haar Drakkar (30 cm)

Stattuete van Eivor met zijn raaf en Deense bijl (5 cm)

Collector’s Case

Steelbook

Certificaat van echtheid

Exclusieve lithografieën

Soundtrack

De Collector’s Edition is enkel verkrijgbaar in de Ubisoft Store. Ook komt Ubisoft nog met een reeks Ubicollectables voor de echte verzamelaars. Afsluitend levert een pre-order natuurlijk ook nog wat op, een extra missie: The Way of the Berserker. In deze missie sluiten spelers zich aan bij een legendarische Noorse Berserker op zijn zoektocht naar wraak.