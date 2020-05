In een video die vorige week uitkwam van Captain Tsubasa: Rise of New Champions, werd het Duitse nationale jeugdteam voorgesteld. Nu is er een nieuwe trailer vrijgegeven en die introduceert het Amerikaanse team.

Het Amerikaanse jeugdteam is getraind door middel van de laatste technologieën. Hierdoor zijn de atleten fysiek erg sterk. De sterspelers van het team zijn de aanvaller Blake Martin en de keeper Cheikh Azwan. Deze personages en de anderen komen in de onderstaande trailer voorbij.