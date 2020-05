Eergisteren werd de setting van de nieuwste Assassin’s Creed onthuld en een dag later werd de eerste cinematische trailer getoond. Er is nog genoeg wat we niet weten over de game, maar Ubisoft heeft wel aangegeven hoeveel mankracht er achter deze titel zit.

Voor Assassin’s Creed: Odessey waren er zeven teams nodig om het geheel gestalte te geven. Dit mondde uit in een game met een erg grote map. Valhalla doet daar echter nog een schepje bovenop, zo blijkt.

Bij het nieuwste deel in de reeks zijn er maar liefst vijftien studio’s betrokken. Dat is ongeveer één derde van alle capaciteit van de ontwikkelaar. Dat suggereert dat Assassin’s Creed: Valhalla een gigantische game gaat worden.