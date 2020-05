Nu Assassin’s Creed: Valhalla officieel uit de doeken is gedaan, blijven er nieuwe beelden verschijnen. Gisteren kon je een prachtige trailer bekijken en ook hebben we je al het één en ander kunnen vertellen over de speciale edities.

Om er nog een schep bovenop te doen hebben we afsluitend een reeks screenshots voor je. Die tonen verschillende omgevingen, personages en gevechten. Daaruit valt voorzichtig op te maken dat het qua locaties waarschijnlijk een zeer gevarieerde game zal worden.

Assassin’s Creed: Valhalla heeft nog geen releasedatum, maar verschijnt dit najaar voor onder andere de PlayStation 4 en PlayStation 5.