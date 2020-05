Het mag geen verrassing zijn dat de rijzende ster van de Formule 1 op de cover staat van F1 2020. Codemasters kondigde de racegame eerder al aan en na het vrijgeven van beelden op Zandvoort gisteren, hebben we ook de verschillende boxarts voor je.

Verstappen staat niet alleen op de cover, Charles Leclerc vergezelt hem. In andere landen is de samenstelling overigens weer net wat anders. Zo staan in het Verenigd Koninkrijk Lewis Hamilton en Sebastian Vettel op de cover en in Spanje en Mexico Sainz en Perez.

Buiten dat je een gewoon exemplaar van F1 2020 aan kunt schaffen op 10 juli, zal er ook een speciale Michael Schumacher Deluxe Edition verschijnen. Die heeft de legendarische Duitse coureur natuurlijk op de verpakking staan.