Het einde van Apex Legends seizoen 4 komt steeds dichterbij en het wordt dus tijd voor een nieuwe Legend. Voor Apex Legends fans mag de naam Loba eigenlijk geen verrassing zijn. Zij was het kleine meisje dat eenzaam en woedend achterbleef nadat Revenant haar familie koelbloedig vermoordde. Zoals verwacht is zij de nieuwe Legend en Respawn Entertainment heeft nu meer over haar achtergrond gedeeld.

In de Legacy of a Thief video krijgen we een beter beeld van haar achtergrond en zij blijkt toch een leegte te blijven voelen. Haar ouders zijn immers vermoord door de mysterieuze Revenant en zij voelt zich alleen haarzelf wanneer ze steelt van anderen. Daar blijkt ze erg goed in te zijn en voor ze het weet is ze een dief van topklasse.

Gameplay hebben we helaas nog niet, maar we zullen binnenkort meer te zien krijgen. Op 12 mei mogen we Loba verwelkomen wanneer seizoen 5 van Apex Legends van start gaat.