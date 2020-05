Het heeft maar liefst langer dan 25 jaar geduurd, maar sinds gisteren ligt Streets of Rage 4 eindelijk in de schappen. De liefhebbers van de franchise kunnen weer aan de slag met bekende personages als Axel, Blaze en Adam, maar ook mogen we kennismaken met nieuwe gezichten. Om de launch te vieren is er zoals gebruikelijk een launch trailer verschenen.

De launch trailer staat bol van de harde combo’s en talloze personages die de game rijk is; in totaal 17 figuren. Ook worden de diverse modi kort toegelicht in de trailer. Zeker even kijken dus, want het artwork en de soundtrack schitteren in de onderstaande beelden van Streets of Rage 4.