Liefhebbers van de WRC-reeks hebben wat om naar uit te kijken dankzij de aankondiging van toekomstige delen. Zo werden er onlangs maar liefst drie WRC-delen aangekondigd. De eerste die uitkomt is WRC 9 en die mogen we zowel verwachten op de PS4 als de next-gen consoles. De releasedatum is op 3 september en dus moeten we het voorlopig doen met nieuwe gameplay beelden zoals deze.

In deze video maken we kennis met de rally van Nieuw-Zeeland, maar dit parcours staat bekend om meer dan alleen de locatie. KT Racing heeft zo goed mogelijk geprobeerd de unieke vegetatie, snelle ketens van bochten en prachtige landschappen na te maken. Hieronder kan je het voorlopige resultaat van het parcours bekijken en het ziet er zeker aardig uit.