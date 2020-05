We kunnen ons voorstellen dat er een groot aantal gamers wat meer vrije tijd te besteden hebben aan hun hobby dan voorheen. Gelukkig zijn er verschillende uitgevers die hun games tijdelijk gratis beschikbaar stellen en dat komt natuurlijk goed uit.

IO Interactive maakt via Twitter bekend dat de originele Hitman voor de PlayStation 4 nu gratis speelbaar is tot en met 3 mei. Je kunt deze game kosteloos uit de PlayStation Store downloaden via deze link. Tevens zijn er fikse aanbiedingen geldig in de PlayStation Store op zowel de eerste Hitman als de tweede. Voor slecht €8,99 haal je de GOTY-editie al binnen en Hitman 2 kost nu €19,99.

De kortingen op de Hitman games in de PlayStation Store zijn geldig tot en met 13 mei.