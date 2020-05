Niet zo heel lang geleden kondigde ontwikkelaar Aspyr Media een releasedatum aan voor Star Wars Episode I: Racer. De game zou vroeg in mei verschijnen, maar die datum zal niet gehaald worden.

Je verwacht het haast niet: uitstel voor een game die in zoveel opzichten hetzelfde is als het origineel. Toch blijkt dit eerder regel dan uitzondering tijdens de vreemde tijden waarin we nu leven. Gelukkig is het uitstel niet in alle gevallen heel lang, zo blijft een release in mei voor de game een feit. Nu echter wat later, namelijk op 26 mei.