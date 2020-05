Deze week ontvangen we weer een nieuwe update voor Grand Theft Auto Online die weer het een en ander toevoegt. Allereerst, zorg ervoor dat je in de maand mei minstens één keer online bent geweest. Dan krijg je namelijk gratis en voor niets even 500.000 GTA$ op jouw in-game rekening gestort.

Ook is er nu tijdelijk drie keer zo veel geld en RP bij alle Business Battles te verdienen. Niet alles is gratis, maar er is nu een korting van 40% op alle laser wapens. De overige 60% moet je wel nog even betalen. Een volledig overzicht van wat de update van deze week doet hieronder.