Review: Deliver Us The Moon – Lang niet alle games zijn even origineel en het komt meer dan eens voor dat er leentjebuur wordt gespeeld bij andere titels. Toen Deliver Us The Moon werd aangekondigd, klonk het allemaal niet heel bijzonder. Het verhaal gaat immers over iemand die de ruimte in wordt gestuurd om een stilgevallen kolonie te onderzoeken. Dat in combinatie met een walking simulator-achtige formule is al een paar keer eerder gedaan, met Tacoma als de meest succesvolle. Je wordt als gamer dus niet echt geprikkeld als er weer een soortgelijke game op de markt verschijnt, want veelal kan deze niet tippen aan het ‘origineel’. Maar geldt dat ook voor Deliver Us The Moon?

Zonder problemen

Je hoeft je in ieder geval niet druk te maken dat Deliver Us The Moon teveel van je vraagt, want de bedoeling is simpel. Doordat alle energiebronnen op aarde zijn opgedroogd, is er een kolonie op de maan gesticht die nieuwe energie levert. Dit wordt naar de aarde gezonden via speciale stralen, maar op een dag stopt die energielevering en ook is er geen contact meer met de kolonie. Een groot probleem, want door het gebrek aan energie gaat de aarde langzaam maar zeker kapot en een missie naar de maan is de laatste poging om onze planeet te redden. Het ligt dus allemaal in jouw handen.

Het is tijd om uit te vogelen wat er aan de hand is en jij wordt naar de maan gestuurd om dat te doen. Op de maan is het zaak om alle omgevingen goed te onderzoeken om zo te kijken of je iets kan vinden wat je kan helpen bij het ontrafelen van het raadsel. Dit kan variëren van notities op een kladblok tot informatie op een computer uitpluizen. Soms zijn er ook wat kleine puzzels om op te lossen en af en toe vind je hologrammen van gesprekken, die voor het voorval zijn opgenomen. Deliver Us The Moon lijkt dus op het eerste gezicht een regelrechte kopie te zijn van het eerder genoemde Tacoma. Toch is dit niet helemaal het geval. De game wisselt momenten waarop je alles op je gemak onderzoekt af met intense scènes die wat skills van de spelers vragen. Welke skills dat zijn mag je zelf ondervinden, maar ze zorgen voor een leuke afleiding en geven de game wat meer variatie.

Erg sterk

Het vragen van skills aan de speler geeft Deliver Us The Moon een beetje een eigen smoel, ondanks dat het grootste gedeelte ‘gekopieerd’ is. Dat is een positief punt en hier blijft het niet bij. De game weet over het algemeen een erg positieve indruk achter te laten. De gameplay en de besturing zijn goed en de weergave van de ontbrekende zwaartekracht wordt overtuigend gedaan. Op grafisch gebied doet de game ook goede zaken met gedetailleerde omgevingen. Af en toe zijn er wat low-res textures te zien en die vallen heel erg op omdat de rest er juist wel scherp uitziet. Ook wordt er goed met de belichting gespeeld. Hierdoor wordt het in principe kale ruimtestation toch erg sfeervol gebracht.

Deze sfeervolle graphics worden nog eens versterkt door het audiodesign. Sterker nog, dit onderdeel is van grote klasse. Er zijn niet alleen geweldige muziekstukken te horen tijdens het avontuur, ze voegen ook echt wat aan de game toe. Ze kunnen heel subtiel op de achtergrond aanwezig zijn, maar ook naar de voorgrond komen om een scène meer kracht te geven. Ook is de ontwikkelaar niet bang geweest om stiltes te laten vallen. Dit gebeurt op momenten die perfect passen bij wat er zich voltrekt op het scherm, wat de ambiance van het geheel extra versterkt. Het is echt ongelooflijk hoeveel het magnifieke audiodesign toevoegt aan Deliver Us The Moon. Het is dan ook het sterkste punt van deze game waar menig Triple A-titel een puntje aan kan zuigen.

Een belangrijk punt

Dat een game er mooi uitziet en goed klinkt is natuurlijk altijd goed, maar dat is niet het belangrijkste in een walking simulator-achtige titel. Het is het verhaal en hoe het wordt gebracht wat een game als deze maakt of breekt. Deliver Us The Moon weet over het algemeen aardig te boeien, maar het is niet het beste verhaal ooit. Ook valt het af en toe iets teveel stil, maar gelukkig zul je genoeg geprikkeld worden om verder te blijven spelen. Dat samen met de sfeer zorgt ervoor dat je de aandacht erbij zal houden. Bovendien laten de puzzels die je voor je kiezen krijgt je wat dieper nadenken en dat zorgt voor de variatie, ook al zijn ze niet al te moeilijk om op te lossen.

Even geduld, alstublieft

Tot zover hangen er best wel wat positieve punten aan Deliver Us The Moon, maar geen enkele game is perfect. Ook deze niet. Ten eerste is er een autosave. Dat is natuurlijk prima, want zo hoef je niet al te ver terug in het avontuur als je doodgaat. Maar zodra er automatisch opgeslagen wordt, staat het beeld twee á drie seconden stil. Dat komt vrij regelmatig voor tijdens het spelen en dat is een beetje vervelend. Hetzelfde geldt voor het laden als je dood bent gegaan, dit duurt simpelweg te lang. Beide aspecten onderbreken de flow, waardoor je uit de ervaring wordt gehaald en dat is jammer. Zeker omdat die ervaring in alle andere opzichten juist zo goed uit de verf komt.