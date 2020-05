We hebben donderdag eindelijk de eerste glimp mogen ontvangen van de nieuwe Assassin’s Creed. Voor een lange periode werd al gedacht dat de game een Viking setting zou hebben en dat met de subtitel Ragnarok. Nu is het meer dan duidelijk dat de setting al die tijd al juist was, maar de officiële titel is Assassin’s Creed: Valhalla. Prima, al was de verrassing natuurlijk niet heel groot.

De trailer die Ubisoft toonde was trouwens erg indrukwekkend. Sterker nog, het heeft nogal wat kenmerken van de populaire tv-serie Vikings, die al een tijd op Netflix te zien is. Daarnaast trok God of War naar het noorden en ook het vervolg op Hellblade heeft de Noorse mythologie als achtergrond. We kunnen dus wel stellen dat de mythologie de nieuwe zombies is, want het komt steeds meer terug.

Dat de verrassing niet groot was, zat hem vooral in de vele lekken rondom de game in aanloop naar deze aankondiging. Desalniettemin is de inhaker op de nieuwe ‘hype’ rondom Vikingen qua timing uitstekend, want het is iets wat mensen momenteel bezig weet te houden. Ook is het weer iets compleet anders dan voorgaande games in de franchise, want nu gaan we koude gebieden in. En de Vikingen waren toch een ander slag volk dan de kolonisten in Amerika, de Italianen ten tijde van het Romeinse rijk en de Grieken/Egyptenaren nog vele jaren daarvoor.

De geschiedenis van de Vikingen, met name rondom de overvallen in Engeland is een stuk recenter dan de voorgaande twee Assassin’s Creed games. Dat betekent dus nieuwe mogelijkheden voor de franchise en gameplay. Daarbij is de natuur in Scandinavië een wereld van verschil ten opzichte van de woestijnen en mediterrane omgevingen in het zuiden. In alles zou het dus als een verfrissing aan kunnen voelen.

De franchise is er ook een jaar tussenuit geweest en Ubisoft heeft zich met Ghost Recon: Breakpoint gerealiseerd dat ze de ontwikkeling van games en de inhoudelijke content moeten aanpassen. Sommigen vonden Assassin’s Creed: Odyssey geweldig, maar als je wat kritischer kijkt kan de titel in het ergste geval zelfs inspiratieloos genoemd worden. Het leek heel veel op Origins, gooide het concept van ‘assassin’ nog verder overboord en was qua structuur een repetitief gebeuren.

Met een nieuwe aanpak, een ‘recentere’ geschiedenis en natuurlijk een terrein waar de franchise nog niet geweest is, kan Ubisoft weer vanaf nul beginnen. Meer variatie in de gameplay, nieuwe locaties, nieuwe personages, nieuwe gameplay mechanieken… men kan alle kanten op en dat schept hoge verwachtingen. Dat maakt ook dat deze setting naar onze mening de juiste is. Maar dit is natuurlijk een Jouw mening, dus misschien denk je er anders over.

Al sinds jaar en dag zijn er subtiele teasers naar Azië in de franchise te vinden. De community vraagt er ook al eeuwen om, maar steeds meer games draaien om Vikingen. Misschien is het daarom juist niet zo’n goede keuze en had Ubisoft beter nog een andere setting – dus Azië – kunnen kiezen. Ook omdat ze nu wel erg duidelijk alle belangrijke geschiedkundige periodes afgaan, wat misschien wat gemakzuchtig lijkt.

Daarnaast kan het zijn dat je de vrees hebt wederom niet echt een assassin te zijn, gezien dat ogenschijnlijk lastig met een Viking te rijmen valt die van nature al zeer gewelddadig is. Vikingen en subtiliteit lijken immers niet echt de beste combinatie te zijn. Goed, het kan weer alle kanten op, daarom zijn we erg benieuwd naar jouw mening en die kan je hieronder kwijt!