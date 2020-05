Dreams is sinds 14 februari verkrijgbaar en in de afgelopen maanden hebben we een hoop prachtige creaties voorbij zien komen. Toch is het goed voor te stellen dat je met de vraag zit of de game wat voor je is, gezien het vooral om het maken van content gaat.

Die vraag beantwoorden was tot op heden moeilijk, maar met de komst van een demo zou dat een stuk gemakkelijker moeten zijn. Media Molecule heeft een demo in de PlayStation Store gezet die je hier kunt downloaden. Daarnaast is de game nu in de aanbieding, dus mocht je overtuigd raken kun je de game gelijk aanschaffen.

De demo bestaat uit een roterende playlist van een paar games. Dit zijn favorieten van Media Molecule, gemaakt door de community. De games die je zoal kunt spelen zijn: The Ornithologist’s Private Collection, Ruckus, Cubric, Player Piano Player, Art Therapy en Great Job Human!

Verder kent de demo een uitgebreide informatie voorziening over de Create modus en je kunt de eerste 20 minuten van ‘Art’s Dream’ ervaren, de singleplayer van Dreams. Besluit je de game aan te schaffen, dan kun je op het einde van de Art’s Dream demo verder.