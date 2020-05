Met de onthulling van Assassin’s Creed: Valhalla afgelopen woensdag en donderdag is het nu wachten op de eerste in-game beelden. We kregen al wel wat te zien via screenshots, maar de trailer was volledig cinematisch. Die zag er indrukwekkend uit, maar dat zegt niet zoveel over de daadwerkelijke gameplay.

Gelukkig hoeven we niet lang te wachten op in-game footage, want Ubisoft heeft aangekondigd dat ze volgende week meer gaan laten zien. Dit zullen ze doen bij de volgende Inside Xbox showcase van Microsoft op donderdag 7 mei om 17:00 uur ’s middags.

Hetgeen Ubisoft zal laten zien is een gameplay trailer, dus dat zal meer licht werpen op hoe de ervaring zal zijn. Gezien het een trailer betreft is het wel nog wachten op langere speelsessies. Wellicht dat dat begin juni volgt tijdens een mogelijke digitale Ubisoft ‘E3 showcase’.