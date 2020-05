Een nieuwe dag betekent jammer genoeg een nieuw slachtoffer van de huidige omstandigheden: ditmaal is het namelijk The Wonderful 101: Remastered die wat vertraging oploopt door het nieuwe coronavirus. De schade is echter enigszins beperkt, want het gaat hier enkel om de fysieke edities van de game. Ben je dus nog steeds “van de oude stempel” en hou je ervan je games echt te kunnen vastpakken, dan zal je jammer genoeg een dik maandje langer moeten wachten voordat je met de kleurrijke bende superhelden aan de slag kan gaan.

PlatinumGames kondigde het nieuws aan via een update op hun Kickstarter, die gebruikt werd om het project te financieren. Fysieke edities van de game zullen nu dus pas vanaf 3 juli in Europa in de rekken liggen. Dit in tegenstelling tot de digitale versie van de game, die bij ons nog steeds zoals gepland op 22 mei uitkomt.